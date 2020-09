Laura Pausini canta Verdades A Medias con Bebe, il ritorno incaz*ato nel video in spagnolo (testo) (Di venerdì 4 settembre 2020) Laura Pausini canta Verdades A Medias con Bebe, rilasciando così il nuovo singolo da Hazte Sentir. Il brano è la trasposizione in spagnolo di Frasi A Metà, che in Italia ha rilasciato immediatamente dopo l’arrivo dell’album, che aveva destinato al mercato a cominciare dal 16 marzo 2018. La versione spagnola è pubblicata il 4 settembre ed è arricchita dalla presenza di Bebe, con un video che Laura Pausini aveva anticipato con alcune foto condivise sui social nelle quali parlava di una gabbia dalla quale aveva intenzione di liberarsi. L’annuncio del rilascio del singolo è stato preceduto da una serie di indizi che non hanno colto ... Leggi su optimagazine

