Latina: sposo positivo al coronavirus (Di venerdì 4 settembre 2020) sposo positivo al coronavirus: succede ad Aprilia, in provincia di Latina. Altre cento persone in isolamento A pochi giorni dal lieto evento, una notizia allarmante: lo sposo risulta positivo al coronavirus. E’ quanto è successo ad una coppia di Aprilia, in provincia di Latina, con le relative conseguenze anche per gli invitati. Altre cento persone, … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

