L'assurda omertà sulla Banda Bassotti della Regione Lazio (Di venerdì 4 settembre 2020) Sembra la Banda Bassotti, quella della Regione Lazio. Li pizzicano e stanno tutti zitti. Sott'acqua. Sperando che passi la nottata. E confidano sul silenzio dei consiglieri dell'opposizione. Un assessore, l'assessore più potente che c'è, quello alla sanità, Alessio D'Amato, deve rispondere di ben 275mila euro alla Corte dei Conti che da quindici anni gli sta alle costole. Ma non si registra una sola parola dopo la denuncia che ieri stava sulla prima pagina – e la seconda e la terza – de Il Tempo. Nessuna smentita. Nessuna querela. Manco al cimitero tanto silenzio. I fondi di una onlus per pagarsi la campagna elettorale. Una storia che per la Procura della Repubblica di Roma meritava quantomeno il processo per ... Leggi su iltempo

