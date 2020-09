Lasciarsi male è passato di moda, adesso tutti tornano insieme e corrono a farsi fotografare (Di venerdì 4 settembre 2020) Ma quand’è che Lasciarsi male è passato di moda? Quand’è che abbiamo deciso di rinunciare a tutto il repertorio di corna, piazzate, rancori? Sembra ieri che irridevamo Gwyneth Paltrow e il suo conscious uncoupling, ed eccoci qui, nell’estate in cui non si lascia nessuno e i rotocalchi sono noiosissimi. Persino quelli che si lasciano – Belen e come si chiama il biondino con cui ha figliato – poi forse mica si lasciano davvero: lo dice Maria De Filippi (cioè le sezioni riunite della Cassazione) in un’intervista in cui spiega che lui poi fa il musetto pentito e lei lo perdona (sintesi mia, la De Filippi mai direbbe «musetto pentito»). Persino quelli che i rotocalchi si mettono d’impegno a far lasciare – Alessia Marcuzzi e il marito, che ... Leggi su linkiesta

