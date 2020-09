Lanzi: al Trullo aule inagibili per vandalismo, ma Raggi non c’è (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma – “A distanza di una settimana dall’incendio causato da ignoti che si sono introdotti nella scuola dell’infanzia ‘La Torta in cielo di Gianni Rodari’ al Trullo, che ha reso inagibili due aule su quattro, i lavori di ristrutturazione non sono ancora iniziati. Eppure il giorno stesso la sindaca Raggi, in un post su Facebook, si era affrettata ad annunciare che era ‘gia’ programmato un intervento di pulizia straordinaria’. Che fine ha fatto, quando si svolgera’ l’intervento? E quando saranno pronte le aule attualmente inagibili? Queste sono le domande a cui l’amministrazione deve rispondere”. Lo dichiara Gianluca Lanzi, segretario del Partito democratico del Municipio XI. “Le famiglie ... Leggi su romadailynews

