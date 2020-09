Langhe Monferrato Roero on air: cinque giorni di giochi in diretta social per promuovere il territorio (Di venerdì 4 settembre 2020) TURISMO Dal 17 al 21 settembre il territorio di Langhe Monferrato Roero andrà in streaming sul canale Facebook @visitLMR per raccontare cibo, tradizioni e storia di uno dei luoghi più amati d'Italia. ... Leggi su gazzettadalba

robertomonferra : la responsabilità e l'accortezza non impediscono lo svolgersi della vita. #Truffles #Langhe @Monferrato #Piemonte - StalkerAnsya : @THISISROJO Grazie! ?? Te ne farò una quando ci beccheremo tra le colline delle Langhe e quelle del Monferrato, promesso ?? - mod_temporali : #AttraversoFestival, sempre molto strettamente legato al territorio in cui si svolge, riunisce ben 26 Comuni e Asso… - ZeldaSayre4 : Open bar con vino del Monferrato e Langhe e mia suocera seduta di fronte a me. Forse ho capito come sopravvivere - ErreOEsseEsse : RT @visitLMR: ??Per poter conoscere il territorio di Langhe Monferrato Roero affidiamoci alla lettura di 'La luna e i falò', come ci consigl… -

Ultime Notizie dalla rete : Langhe Monferrato Langhe Monferrato Roero on air: cinque giorni di giochi in diretta social per promuovere il territorio http://gazzettadalba.it/ Fiera del Tartufo Bianco d’Alba 2020: le date e i dettagli

Torna anche per il 2020 l'attesissima Fiera del Tartufo Bianco di Alba, con date ed eventi da non perdere. La Fiera del Tartufo Bianco di Alba 2020 è uno degli eventi più attesi del Piemonte, con nuov ...

Il cuore bianco delle Langhe, il 150+1 di Ress

La dedizione e la passione dei 150 soci conferitori della Cooperativa Agricola Vallebelbo coniugata all’esperienza di Schenk Italian Wineries: ecco come nasce 150+1. Un progetto speciale che esalta co ...

Torna anche per il 2020 l'attesissima Fiera del Tartufo Bianco di Alba, con date ed eventi da non perdere. La Fiera del Tartufo Bianco di Alba 2020 è uno degli eventi più attesi del Piemonte, con nuov ...La dedizione e la passione dei 150 soci conferitori della Cooperativa Agricola Vallebelbo coniugata all’esperienza di Schenk Italian Wineries: ecco come nasce 150+1. Un progetto speciale che esalta co ...