Lampedusa | nuovo sbarco nella notte | Governo sospende pagamento tasse

Lampedusa: nuovo sbarco nella notte <br> Governo sospende pagamento tasse (Di venerdì 4 settembre 2020) nella notte c’è stato un nuovo sbarco di migranti a Lampedusa dove un barcone con a bordo 107 persone, di diverse nazionalità, è stato intercettato al largo dell'isola dalle motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza.I migranti erano partiti dalle coste dalla Libia. Una volta sbarcati a Lampedusa sono stati accompagnati nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove sono ospitate 1.239 persone, oltre dieci volte la capienza massima della struttura.Intanto nel Consiglio dei ministri di ieri, il Governo ha approvato misure di sostegno a favore dell’isola, alle prese con il continuo afflusso di migranti, con misure fiscali a favore di Lampedusa e Linosa.In un comunicato diffuso subito dopo il Cdm, ... Leggi su blogo

MediasetTgcom24 : Nuovo sbarco a Lampedusa, il sindaco: 'Siamo in ginocchio' #lampedusa - LegaSalvini : ++ LO SBARCO CHOC A LAMPEDUSA: ARRIVA UN BARCONE CON 450 MIGRANTI ++ Impossibile svuotare l'isola: quasi mille gli… - LegaSalvini : MIGRANTI, #MUSUMECI: 'LAMPEDUSA SCOPPIA DI NUOVO' - fisco24_info : Lampedusa e Linosa: versamenti di tributi e contributi sospesi fino al 21 dicembre 2020: In ragione dell’andamento… - AlessioColzani : ?? INVASIONE SENZA FINE! ALTRI 107 'TURISTI PER SEMPRE' SBARCATI NELLA NOTTE A LAMPEDUSA Nuovo sbarco di clandestin… -

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa nuovo Migranti: nuovo sbarco, 70 clandestini, a Lampedusa, nell’hotspot 1.300 persone Firenze Post Lampedusa: nella notte sbarcano altri 107 migranti | Governo sospende pagamento tasse fino a fine anno

Nella notte c’è stato un nuovo sbarco di migranti a Lampedusa dove un barcone con a bordo 107 persone, di diverse nazionalità, è stato intercettato al largo dell'isola dalle motovedette della Capitane ...

Cento Sicilia al Parco Archeologico di Selinunte: tutti bendati

Selinunte – All’interno della rassegna "Crepuscolo a Selinus, lo spettacolo al Tramonto" venerdì prossimo 4 settembre, alla scoperta di nuovi percorsi e spazi dell’area monumentale di Selinunte condiv ...

Nella notte c’è stato un nuovo sbarco di migranti a Lampedusa dove un barcone con a bordo 107 persone, di diverse nazionalità, è stato intercettato al largo dell'isola dalle motovedette della Capitane ...Selinunte – All’interno della rassegna "Crepuscolo a Selinus, lo spettacolo al Tramonto" venerdì prossimo 4 settembre, alla scoperta di nuovi percorsi e spazi dell’area monumentale di Selinunte condiv ...