"Lamorgese si dimetta". I migranti fanno cadere il governo? Il M5s in rivolta contro il ministro-disastro (Di venerdì 4 settembre 2020) Sul tema immigrazione si spacca la maggioranza. Il Movimento 5 Stelle in Sicilia, alle prese con i continui sbarchi, è sul piede di guerra. I grillini arrivano addirittura a chiedere la testa di Luciana Lamorgese che, in veste di ministro dell'Interno, è responsabile del caos sull'isola. "Giuseppe Conte valuti se chiedere alla Lamorgese di mettersi da parte - rompono il silenzio i deputati del M5S all'Assemblea regionale siciliano dopo la tragedia di Siculiana, dove un richiedente asilo, in fuga dal centro di accoglienza, è morto e tre poliziotti sono rimasti feriti. "Da tempo - proseguono - chiediamo al ministro e alla Regione un cambio di passo nella gestione del fenomeno. Al premier Conte, che sta operando benissimo in tantissime direzioni e in un contesto storico difficilissimo, il nostro ... Leggi su liberoquotidiano

