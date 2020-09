La Vita in Diretta Estate, Andrea Delogu si sente male durante la puntata: il gesto di Marcello Masi (Di venerdì 4 settembre 2020) Momenti di apprensione nell’ultima puntata de La Vita in Diretta Estate, il contenitore estivo del pomeriggio di Rai 1 arrivato alle sue battute finali. La conduttrice Andrea Delogu si è sentita poco bene durante la Diretta e il collega Marcello Masi è intervenuto prontamente. Già prima di andare in onda aveva avvisato su Twitter che era una giornata “no” per lei: “Oggi sono uno straccio“, aveva scritto. Nonostante questo è riuscita a tenere duro per quasi tutta la puntata fino a quando, durante uno degli ultimi collegamenti, si è sfilata le scarpe con i tacchi e si è seduta per terra a gambe incrociate, forse ... Leggi su ilfattoquotidiano

