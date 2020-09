La vita di Ayrton Senna: Netflix annuncia la prima serie TV dedicata all’indimenticabile pilota brasiliano (Di venerdì 4 settembre 2020) Lo schianto fatale alla curva del Tamburello, quella morte in diretta che lasciò sgomenti tutti i suoi fan e i milioni di appassionati di automobilismo. Sono passati più di 26 anni da quel 1 maggio 1994, quando al Gran Premio di San Marino l’indimenticabile Ayrton Senna perse la vita facendo ciò che più amava al mondo. La vita del campionissimo brasiliano verrà ricordata nella prima serie TV a lui dedicata. La produzione è stata annunciata nelle scorse ore da Netflix: oltre ai momenti più importanti della sua carriera, la mini-serie affronterà da vicino anche gli aspetti personali di Senna, comprese le relazioni con la sua ... Leggi su nonsolo.tv

NetflixIT : La vita di un fenomeno, raccontata da chi più lo ha amato. È in arrivo su Netflix una serie di 8 episodi su Ayrton… - Agenzia_Ansa : Una serie #Netflix racconterà la vita di Ayrton #Senna. Fuori e dentro la F1, in otto episodi, uscirà nel 2022 #ANSA - francescaferraz : RT @NetflixIT: La vita di un fenomeno, raccontata da chi più lo ha amato. È in arrivo su Netflix una serie di 8 episodi su Ayrton Senna, re… - Noe_Urdangaray : RT @fanpage: La vita di Ayrton Senna sarà raccontata in una miniserie Netflix - fanpage : La vita di Ayrton Senna sarà raccontata in una miniserie Netflix -