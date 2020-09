La scuola e il voto le due sfide del governo (Di venerdì 4 settembre 2020) L’autunno politico avrà due porte d’ingresso. La prima è quella della riapertura delle scuole il 14 settembre. La seconda coincide con il voto per le Regioni e il referendum. Passando attraverso di esse sapremo quale sarà il futuro del governo, della maggioranza, della stessa legislatura. Primo step: la scuola. Il riavvio delle lezioni diventa il segno di una nuova, possibile normalità nonostante l’allarme strisciante che ogni giorno ci ronza intorno con i suoi numeri di contagiati, positivi, tamponi, focolai, ecc. Se l’appuntamento con una convivenza accettabile con il virus fallirà, il governo sarà accusato di incapacità dall’opposizione e da larga parte dell’opinione pubblica. Leggi su ecodibergamo

Il 68% dei genitori non ha ricevuto comunicazioni dalla scuola sulle modalità organizzative per il rientro[1]. Il 37% dei genitori teme variazioni di orario incompatibili con l’occupazione: i nonni to ...Più si avvicina la data del voto e più Stefano Caldoro alza il tiro contro Vincenzo De Luca con attacchi al vetriolo. «Il governatore dice che io sono il maggiordomo di Salvini perché prima offendeva ...