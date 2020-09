La scuola calcio del Palermo: la nuova iniziativa del club rosanero per i più piccoli. I dettagli (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Palermo continua a puntare forte sui giovani per riportare a livelli importanti la propria "Cantera".La base per il successo di un club è proprio la forza delle sue fondamenta, ovvero il settore giovanile. Proprio da qui il Palermo vuole partire lavorando sodo e cercando di far fruttare i giovani talenti palermitani. Per fare ciò il club di viale del Fante da diversi mesi sta cercando di trovare un luogo in cui costruire la sua nuova casa dove far crescere i propri ragazzi. Un centro moderno e fruibile a 360 gradi, con l’obiettivo di costruirlo nel più breve tempo possibile (i lavori potrebbero iniziare a stagione corso). Le categorie dalle quali si ripartirà nella stagione 2020/21 saranno le seguenti: Esordienti 2008, Esordienti 2009, Giovanissimi Regionali, ... Leggi su mediagol

WiAnselmo : La scuola calcio del #Palermo: la nuova iniziativa del club rosanero per i più piccoli. I dettagli - Mediagol : La scuola calcio del #Palermo: la nuova iniziativa del club rosanero per i più piccoli. I dettagli - PesceFrancesco1 : Finalmente si ricomincia...?? Giorno 15 settembre alle 15:00 Stadio Giovanni Paolo II l'apertura della stagione 202… - genovapostnews : Rapallo Rivarolese: lo staff tecnico del settore giovanile e della scuola calcio - lameziainstrada : Nasce la Scuola Calcio Vigor Lamezia Young -

Ultime Notizie dalla rete : scuola calcio Rapallo Rivarolese: lo staff tecnico del settore giovanile e della scuola calcio Genova24.it Vallecrosia Academy, ripartiti gli allenamenti della categoria 2006

Al centro sportivo 'Raul Zaccari' a Camporosso i ragazzi sono scesi in campo pieni di entusiasmo e hanno seguito le indicazioni e i consigli dell'allenatore Francesco Lapa, coadiuvato da Davide Pagliu ...

Sport e sostenibilità: impianti sportivi “insostenibili”

Esiste uno sport sostenibile? Bhe, se pensiamo agli sport milionari e invasi dai diritti televisivi, quelli hanno ancora molto poco di sostenibile. Eppure, gli sport potrebbero essere quanto di più ec ...

Al centro sportivo 'Raul Zaccari' a Camporosso i ragazzi sono scesi in campo pieni di entusiasmo e hanno seguito le indicazioni e i consigli dell'allenatore Francesco Lapa, coadiuvato da Davide Pagliu ...Esiste uno sport sostenibile? Bhe, se pensiamo agli sport milionari e invasi dai diritti televisivi, quelli hanno ancora molto poco di sostenibile. Eppure, gli sport potrebbero essere quanto di più ec ...