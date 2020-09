La sagra dell’illegalità di Trump (Di venerdì 4 settembre 2020) Prima l’idea di spostare le elezioni (illegale) poi l’uso della Casa Bianca come palcoscenico elettorale (illegale), adesso anche l’incitazione a votare due volte (illegalissimo). Non si sa cosa potrà architettare Trump di qui a novembre in questo felony tour che finora lo aveva portato a frodare in Leggi su ilfoglio

Ultime Notizie dalla rete : sagra dell’illegalità Consumatori, uno su tre acquista i marchi «taroccati» Corriere della Sera