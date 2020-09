La Russia può vincere la corsa al vaccino per il Covid-19 (Di venerdì 4 settembre 2020) Il vaccino russo contro il Covid-19, denominato Sputnik V, ha generato una risposta immunitaria nei partecipanti che hanno preso parte alle fasi uno e due della sperimentazione, ha indotto le cellule T a reagire e non ha provocato effetti collaterali significativi. La conferma viene direttamente da Lancet, la prestigiosa rivista medica americana che ha revisionato … La Russia può vincere la corsa al vaccino per il Covid-19 InsideOver. Leggi su it.insideover

