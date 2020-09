La Rapiscono per Farle Fare Cuccioli da Vendere, Dopo 6 Anni Joda Scappa e Ritorna da Sola dalla Padrona (Di venerdì 4 settembre 2020) La commovente storia di Joda, era stata rapita da Lanuvio nel 2014 rimanendo chiusa in gabbia per sei Anni e costretta a partorire due volte l’anno, la Padrona Daniela non ha mai smesso di cercarla fino ad oggi. Non si avevano più sue notizie da sei Anni, oggi finalmente Joda è tornata a a casa Dopo un lungo periodo di immense sofferenze. Si tratta di una femmina di Dogo Argentino di 8 Anni che era stata rapita nel 2014 dal giardino della sua Padrona Daniela a Lanuvio a Roma. É stata trovata in pessimo stato dalla in Borgo Piave dalla volontaria dell’associazione Chance for Dogs Anna Maria Randa, per tutto questo tempo infatti è stata tenuta all’interno di un box ... Leggi su youreduaction

PMurroccu : @Veritat5 @Rassegne_Italia Assolutamente, quelle ti rapiscono i figli per rivenderseli - So0yeol : @oblivhyun Per carità li rapiscono e chiudono in un bunker - gammatleti : RT @felali9: Guardate Come le forze #IsraeliCrimes Mista'arvim in abiti civili assalgono e rapiscono un giovane palestinese mentre lavorava… - Piottolino : @ilsirenero @MajestyCatsy Le squadracce in strada che rapiscono gli oppositori già le ha, se gli dai altri quattro… - landa_jj : RT @felali9: Guardate Come le forze #IsraeliCrimes Mista'arvim in abiti civili assalgono e rapiscono un giovane palestinese mentre lavorava… -

Ultime Notizie dalla rete : Rapiscono per Torino, gli rapiscono il labrador, poi gli chiedono il riscatto La Repubblica Porto Sant'Elpidio: si è conclusa la 5° edizione del Festival di Archi in Villa Baruchello

7' di lettura 04/09/2020 - Una edizione particolare, nata dopo le chiusure delle attività culturali causa Covid-19, sentendo forte la necessità di riportare al centro l’arte come volano per il recuper ...

Andersen o la gioia di narrare

Mago della fiaba, per la quale è internazionalmente celebre, Hans Christian Andersen (1805-1875) è meno noto, almeno in Italia, come autore di opere teatrali, raccolte poetiche, scritti satirici ed um ...

7' di lettura 04/09/2020 - Una edizione particolare, nata dopo le chiusure delle attività culturali causa Covid-19, sentendo forte la necessità di riportare al centro l’arte come volano per il recuper ...Mago della fiaba, per la quale è internazionalmente celebre, Hans Christian Andersen (1805-1875) è meno noto, almeno in Italia, come autore di opere teatrali, raccolte poetiche, scritti satirici ed um ...