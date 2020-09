La radiazione è eccessiva per l'avvocato che critica la giustizia (Di venerdì 4 settembre 2020) avvocato sospeso per diffamazione e radiatoViolazione obbligo confidenzialità se il legale non ha ricevuto l'incarico?radiazione sproporzionata per l'avvocato che in aula difende il suo clienteavvocato sospeso per diffamazione e radiatoTorna suLa Cedu con la sentenza del 25 giugno 2020 nel caso Bagirov/Azerbaijan (sotto allegata in inglese) interviene in un caso in cui è coinvolto un avvocato, raggiunto dalle sanzioni disciplinari della sospensione e della radiazione per aver diffamato la polizia, aver mosso critiche al sistema giustizia del suo paese e aver dato dell'incapace a un giudice. Per la Cedue le sanzioni sono eccessive e sproporzionate e nel caso di specie è stato leso il diritto di libertà di ... Leggi su studiocataldi

Villa di Serio, Stefania Peracchi, ingegnere nucleare di 29 anni, sta sviluppando un rilevatore portatile per registrare l’esposizione a radiazioni degli astronauti. In finale con scienziati di tutto ...

(Rinnovabili.it) – Durante i mesi invernali del 2018 e del 2019, la copertura di ghiaccio del mare di Bering ha raggiunto minimi storici che non si vedevano da migliaia di anni. I dati satellitari for ...

