La Premier League ha votato: stop alle 5 sostituzioni, quest'anno si torna ai 3 cambi (Di venerdì 4 settembre 2020) La Premier League, spiega Sky Sports UK, ha votato contro il mantenimento delle 5 sostituzioni nel campionato che sta per iniziare. Leggi su tuttonapoli

repubblica : Suning non paga, la Premier League annulla il contratto con la tv cinese - fattoquotidiano : La pay-tv non paga, la Lega calcio le toglie i diritti: succede in Inghilterra, dove la Premier League ha spento il… - SkySport : Paul Pogba positivo al coronavirus: non giocherà con la Francia in Nations League - radioitaliacina : Suning non paga la Premier League: niente calcio inglese sulla tv cinese - antonio19681999 : RT @RisorgINT: Comunque è PPTV che ha deciso di rescindere il contratto in essere con là Premier League. Qua in Italia ovviamente la girano… -