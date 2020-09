La povera Santanché trattata come un'appestata del coronavirus perché ospita Briatore (Di venerdì 4 settembre 2020) E' un fuggi-fuggi generale appena si avvicina. Daniela Santanchè in Parlamento viene trattata come un'appestata perché ospita Flavio Briatore positivo al coronavirus. Il Fatto Quotidiano racconta oggi ... Leggi su today

E' un fuggi-fuggi generale appena si avvicina. Daniela Santanchè in Parlamento viene trattata come un'appestata perché ospita Flavio Briatore positivo al coronavirus. Il Fatto Quotidiano racconta oggi ...

Pietro Senaldi e l'incredibile faccia da Zinga del Pd: "Brindavano al virus e ora accusano la Santanchè"

Povera Santanchè, fa una cosa e ne sbaglia tre. Questo però comporta che la Pitonessa venga attaccata anche quando non commette , perché il linciaggio contro la parlamentare meloniana della penultima ...

E' un fuggi-fuggi generale appena si avvicina. Daniela Santanchè in Parlamento viene trattata come un'appestata perché ospita Flavio Briatore positivo al coronavirus. Il Fatto Quotidiano racconta oggi ...Povera Santanchè, fa una cosa e ne sbaglia tre. Questo però comporta che la Pitonessa venga attaccata anche quando non commette , perché il linciaggio contro la parlamentare meloniana della penultima ...