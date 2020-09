La polizia americana ha ucciso l'uomo accusato di aver sparato ad un sostenitore di Trump (Di venerdì 4 settembre 2020) La polizia americana ha ucciso in una sparatoria Michael Reinoehl, 48 anni, accusato di aver sparato e ucciso Aaron Jay Danielson, un sostenitore di Donald Trump, morto negli scontri di Portland tra i ... Leggi su globalist

mante : La complicità manifesta fra la polizia e le milizie suprematiste bianche che sparano sui manifestanti è il vero abi… - globalistIT : La polizia americana ha ucciso l'uomo accusato di aver sparato ad un sostenitore di Trump - gaiamaguolo : RT @beautifiromanov: Wow, la polizia americana che fa sempre più schifo. Perché non sono sorpresa? Parliamo di uno dei paesi con più basso… - GiovanniAttena : @Fedex197797 @SkyTG24 La brutalità della polizia americana è sempre esistita.. sta uscendo ora xke il razzismo sta… - demetrio0303 : RT @rodcostakiwi: Se i TG non lo sapessero... quel cappuccio che, a volte, la polizia Americana mette in testa ai fermati è di tela, non di… -

