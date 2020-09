La politica che sta con Silvio. Già a caccia dell’eredità. Epigoni naturali sono Renzi e Salvini. Ma il patrimonio elettorale di Forza Italia può disperdersi (Di venerdì 4 settembre 2020) Marta Antonia Fascina, algida trentenne e neofidanzata di Berlusconi, è anch’essa positiva, come l’ex cavaliere e i figli Luigi e Barbara. Insomma, un’ecatombe in famiglia. E dire che l’ex premier è sempre stato attentissimo, tanto da trasferirsi a Nizza durante il lockdown o nel chiedere il tampone a chiunque lo incontrasse, tranne uno, e cioè quel Flavio Briatore proprietario del focolaio Billionaire che ha molto probabilmente contagiato l’amico. Detto questo, e pur facendo gli auguri di pronta guarigione, la notizia ha fatto subito sussultare il mondo della politica perché a nessuno sfugge che l’ex proprietario del Milan ha una età ragguardevole – compirà 84 anni a breve – e essersi beccato il virus, anche se è asintomatico, non è una bella cosa. Matteo ... Leggi su lanotiziagiornale

Ultime Notizie dalla rete : politica che Referendum, la Cgil non dà indicazione di voto ma in una nota boccia il taglio dei parlamentari La Repubblica Psg: Dopo Neymar, anche Icardi e Marquinhos positivi al Coronavirus

Provincia Trento: 'Legge gioco, concesso periodo congruo per adeguarsi'

L'assessore Failoni risponde all'interrogazione di Coppola (Futura) sull'attuazione della legge sul gioco della Provincia di Trento, che non prevede per i Comuni l'obbligo di comunicare gli atti adott ...

L'assessore Failoni risponde all'interrogazione di Coppola (Futura) sull'attuazione della legge sul gioco della Provincia di Trento, che non prevede per i Comuni l'obbligo di comunicare gli atti adott ...