La partita delle Regionali. Puglia e Toscana possono riservare sorprese. Netto vantaggio per il Centrodestra in Veneto, Liguria e Marche. Il Centrosinistra avanti in Campania (Di sabato 5 settembre 2020) La data del voto si avvicina a grandi passi e anche fra i sondaggisti, negli ultimi giorni della campagna elettorale per le Regionali, la corsa è quella a fornire dati quanto più realistici. I big dei vari partiti sono quasi tutti in campo affianco ai loro candidati, girando in lungo e in largo i territori interessati alla consultazione che, come consuetudine in italia da qualche tempo a questa parte, ha perso la sua connotazione esclusivamente locale per assumere valenze politiche nazionali più o meno evidenti. Questo sicuramente vale, ed è sempre valso, per chi è all’opposizione: Giorgia Meloni con Raffaele Fitto in Puglia e Francesco Acquaroli nelle Marche (che si posiziona in vantaggio tra il 47-51% contro il candidato del Centrosinistra Maurizio Mangialardi ... Leggi su lanotiziagiornale

Il derby numero 107 a livello ufficiale della storia della pallacanestro italiana è della Virtus Bologna. La formazione di Sasha Djordjevic sconfigge per 73-87 la Fortitudo, che pure nei primi due qua ...

Mobilità sostenibile, al via la realizzazione delle piste ciclabili di via Correcchio e via Decio Raggi

Sono due le grandi opere di mobilità sostenibile che prenderanno il via a partire da lunedì 7 settembre e interesseranno rispettivamente l’area residenziale di via Decio Raggi e quella industriale di ...

