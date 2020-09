La neonata trovata morta a Salerno è stata gettata dalla finestra (Di venerdì 4 settembre 2020) La neonata trovata morta è stata probabilmente lanciata da una finestra al secondo piano dell’edificio dove era stata concepita. L’esame medico legale è previsto per le prossime ore. I genitori accusati di concorso in omicidio. Tragedia a Roccapiemonte, nel salernitano, dove da una finestra al secondo piano di un edificio è stata lanciata, probabilmente … L'articolo La neonata trovata morta a Salerno è stata gettata dalla finestra proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

GPeppe34N : RT @Don_Lazzara: Oggi in provincia di #Salerno è stata trovata nel giardino una neonata, probabilmente gettata dalla finestra dopo il parto… - Massxmo : RT @Don_Lazzara: Oggi in provincia di #Salerno è stata trovata nel giardino una neonata, probabilmente gettata dalla finestra dopo il parto… - 8020Tizio : RT @Don_Lazzara: Oggi in provincia di #Salerno è stata trovata nel giardino una neonata, probabilmente gettata dalla finestra dopo il parto… - lucekrrh : RT @Don_Lazzara: Oggi in provincia di #Salerno è stata trovata nel giardino una neonata, probabilmente gettata dalla finestra dopo il parto… - giobandnere : RT @Don_Lazzara: Oggi in provincia di #Salerno è stata trovata nel giardino una neonata, probabilmente gettata dalla finestra dopo il parto… -