«La neonata trovata morta a Roccapiemonte buttata dalla finestra» (Di venerdì 4 settembre 2020) Massimo Tufano e Margherita Galasso sono i genitori della neonata morta trovata in un aiuola a Roccapiemonte. L’uomo di 47 anni e la donna di 41 anni si trovano in stato di fermo con l’accusa di omicidio. La partoriente è ricoverata all’ospedale Umberto I di Nocera per una forte emorragia. E gli inquirenti avanzano l’ipotesi che la bambina sia stata gettata dalla finestra della casa della coppia. «La neonata trovata morta a Roccapiemonte buttata dalla finestra» In casa quella sera c’era anche un altro figlio della coppia, di 17 anni. È stato interrogato, per lui pende l’accusa di concorso in ... Leggi su nextquotidiano

MillaGentile : RT @Don_Lazzara: Oggi in provincia di #Salerno è stata trovata nel giardino una neonata, probabilmente gettata dalla finestra dopo il parto… - lightmoon972 : RT @Don_Lazzara: Oggi in provincia di #Salerno è stata trovata nel giardino una neonata, probabilmente gettata dalla finestra dopo il parto… - JimmyMark1965 : RT @Don_Lazzara: Oggi in provincia di #Salerno è stata trovata nel giardino una neonata, probabilmente gettata dalla finestra dopo il parto… - VittorioCurro : RT @Don_Lazzara: Oggi in provincia di #Salerno è stata trovata nel giardino una neonata, probabilmente gettata dalla finestra dopo il parto… - radioalfa : Neonata trovata morta in un'aiuola a Roccapiemonte, sarebbe stata lanciata dal secondo piano -