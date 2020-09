La modella di Gucci Armine Harutyunyan non ha twittato: «Intanto io sfilo per Gucci voi siete stati scartati da Oviesse» (Di venerdì 4 settembre 2020) Venerdì 4 settembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un’immagine pubblicata il 2 settembre su Twitter. L’immagine oggetto della nostra verifica si presenta come lo screenshot di un messaggio pubblicato il 1 settembre su Twitter dalla modella di Gucci Armine Harutyunyan (in questo approfondimento abbiamo ricostruito la sua storia e le vicende che l’hanno portata a diventare l’obiettivo degli odiatori sul web) che recita: «Intanto io sfilo per Gucci voi siete stati scartati da Oviesse». L’immagine è accompagnata da un commento, scritto ... Leggi su facta.news

Corriere : Napoli, murale col volto di Armine e la modella Gucci risponde - NicolaPorro : Il saluto romano con l'Altare della Patria di sfondo ha innescato polemiche sulla modella #ArmineHarutyunyan (la pi… - SirDistruggere : C’hanno ancora addosso la roba della Standa e insultano la modella di Gucci. - vlovesjuve : RT @mollamj: Ester Exposito “non è niente di che” però guai a dire mezza cosa sulla modella di Gucci perché eh la ti mangiano - baekhylovesme : RT @mollamj: Ester Exposito “non è niente di che” però guai a dire mezza cosa sulla modella di Gucci perché eh la ti mangiano -