La Meloni in Liguria: “Siamo gli unici coerenti e monogami. Il 20 e il 21 settembre metteteci alla prova” (video) (Di venerdì 4 settembre 2020) Savona, Imperia, Sanremo. L’entusiasmo per la visita in Liguria di Giorgia Meloni è palpabile. Applausi, selfie, strette di mano. Perfino una foto immortalata davanti a un gustoso risotto tricolore a Imperia. Nel suo tour elettorale in Riviera a sostegno dei candidati di Fratelli d’Italia al fianco di Giovanni Toti, ricostruisce le tappe del lungo lavoro svolto in questi anni. Costanza, coerenza e passione. All’insegna di una politica come missione al servizio del popolo. La Meloni in Liguria: oggi raccogliamo i frutti del nostro lavoro “Non mi sono mai fermata e oggi raccogliamo i frutti. Noi di Fratelli d’Italia abbiamo la fissazione della monogamia e della coerenza”, dice animando la platea sotto il sole. “Chiediamo a Savona, e ... Leggi su secoloditalia

