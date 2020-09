La Liga risponde a Messi: «La clausola da 700 milioni è assolutamente valida» (Di venerdì 4 settembre 2020) La Liga non ha perso tempo e con un comunicato ufficiale ha risposto al documento pubblicato da Jorge Messi La Liga non ha perso tempo e con un comunicato ufficiale ha risposto al documento pubblicato poco fa da Jorge Messi. Ecco il testo. «Risposta all’entourage di Leo Messi: la suddetta risposta evidenzia e conferma l’interpretazione fuori contesto e lontana dalla scrittura letterale del contratto che fanno i Messi, quindi LaLiga ribadisce la validità del comunicato pubblicato lo scorso 30 agosto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

