La gaffe di Georgina Rodriguez. A Venezia sfila con il cartellino attaccato all'abito - (Di venerdì 4 settembre 2020) Novella Toloni A Venezia la fidanzata di Cristiano Ronaldo ha incantato tutti e non solo per la sua bellezza. Nell'obiettivo dei fotografi è finito anche il cartellino della giacca Non c'è Festival di Venezia senza gaffe e pettegolezzi. E l'edizione post quarantena non fa eccezioni. Nonostante la pandemia abbia accorciato il parterre degli invitati, non sono mancate le occasioni per far discutere e sorridere. Eccola allora la gaffe di Georgina Rodriguez che alla Mostra del Cinema di Venezia 2020 si è presentata con un elegante tailleur bianco con tanto di cartellino ancora attaccato. Una svista clamorosa, immortalata dai fotografi presenti in laguna e che l'ha fatta finire al centro ... Leggi su ilgiornale

TweetNotizie : Georgina Rodriguez, la gaffe al Festival di Venezia: l'etichetta è ancora attaccata alla giacca - zazoomblog : Georgina Rodriguez gaffe in passerella: apre la giacca e si vede il cartellino… - #Georgina #Rodriguez #gaffe - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Georgina Rodriguez, la gaffe al Festival di Venezia: l'etichetta è ancora attaccata alla giacca - leggoit : Georgina Rodriguez, la gaffe al Festival di Venezia: l'etichetta è ancora attaccata alla giacca -