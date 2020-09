La Francia chiude 22 scuole 4 giorni dopo la riapertura: troppe positività al Covid-19 (Di venerdì 4 settembre 2020) Il ministro dell’Educazione francese, Jean-Michel Blanquer, parlando alla radio Europe 1, ha annunciato che dalla riapertura delle scuole lo scorso primo settembre sono state chiusi fino ad oggi 22 istituti e un centinaio di classi a causa di casi di positività al Covid-19. Su un totale di circa 60.000, sono 10 le scuole chiuse sul territorio francese in Europa, mentre 22 sono state chiuse sull’isola di La Reunion, nell’Oceano Indiano, dove l’accesso all’assistenza sanitaria è più scarso rispetto alla Francia continentale e il numero di pazienti affetti da coronavirus negli ospedali è aumentato nelle ultime settimane. Inoltre, «un centinaio di classi sono chiuse ma questo cambia tutti i giorni», ha aggiunto Blanquer, ... Leggi su giornalettismo

Il ritorno tra i banchi è molto recente, risale al primo settembre, eppure in Francia sono già stati chiusi in pochissimi giorni 22 istituti e un centinaio di classi a causa di casi di positività al c ...