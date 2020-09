La Finlandia e i Paesi baltici non hanno mai smesso di prepararsi a una possibile invasione russa (Di venerdì 4 settembre 2020) Il confine più caldo e pericoloso del mondo è un confine sul quale, da anni, non succede niente. Non si spara un colpo, non si registra un incidente, non viene ucciso nessuno. Eppure è a quella riga tracciata per terra lunga circa 2000 chilometri, che parte dalla Finlandia e che arriva fino alla Lituania, passando per Estonia e Lettonia che guardano i diplomatici di mezzo mondo. È lì, su quella riga tracciata per terra, che si gioca la partita più importante di questi anni: quella tra Unione Europea, Nato e Russia. Da anni Mosca e Bruxelles hanno avuto contrasti geopolitici: la questione Ucraina, le sanzioni e l’embargo, le interferenze nel referendum Brexit del 2016, le proteste in Bielorussia e l’avvelenamento di Navalny. Continue provocazioni cui corrispondono continue dichiarazioni politiche e ... Leggi su linkiesta

