La dedica di Daniele Mondello a Viviana e Gioele: 'Nessuno mi restituirà il vostro amore' (Di venerdì 4 settembre 2020) Daniele Mondello ricorda Viviana Parisi e il figlio Gioele Mondello, scomparsi il 3 agosto e poi trovati morti dopo giorni nelle campagne di Caronia, nel Messinese. 'È passato un mese. Ed è il vuoto ... Leggi su tgcom24.mediaset

umbertoliuzzo : RT @fanpage: “È passato un mese, è il vuoto a ogni respiro. Nessun tribunale mi restituirà il vostro amore, ma chiedo giustizia” https://t.… - fanpage : “È passato un mese, è il vuoto a ogni respiro. Nessun tribunale mi restituirà il vostro amore, ma chiedo giustizia” - suffragettecine : RT @01Distribution: La dedica di Daniele Luchetti alla 77ma Mostra del Cinema di Venezia. Daniele Luchetti’s dedication to the 77th Venice… - Abeautifulnoise : RT @01Distribution: La dedica di Daniele Luchetti alla 77ma Mostra del Cinema di Venezia. Daniele Luchetti’s dedication to the 77th Venice… - FashionistSmile : RT @01Distribution: La dedica di Daniele Luchetti alla 77ma Mostra del Cinema di Venezia. Daniele Luchetti’s dedication to the 77th Venice… -

Ultime Notizie dalla rete : dedica Daniele La dedica di Daniele Mondello a Viviana e Gioele: "Nessuno mi restituirà il vostro amore" TGCOM Daniele De Rossi riceve il "Premio Pietro Calabrese" alla carriera. Cerimonia il 7 settembre a Soriano nel Cimino

. Torna l'atteso appuntamento con il premio nazionale “Pietro Calabrese”. L'evento dedicato al calcio e al giornalismo sportivo è in programma per lunedì 7 settembre.Tanti i riconoscimenti a giornalis ...

La dedica di Daniele Mondello a Viviana e Gioele: "Nessuno mi restituirà il vostro amore"

Daniele Mondello ricorda Viviana Parisi e il figlio Gioele Mondello, scomparsi il 3 agosto e poi trovati morti dopo giorni nelle campagne di Caronia, nel Messinese. "È passato un mese. Ed è il vuoto a ...

. Torna l'atteso appuntamento con il premio nazionale “Pietro Calabrese”. L'evento dedicato al calcio e al giornalismo sportivo è in programma per lunedì 7 settembre.Tanti i riconoscimenti a giornalis ...Daniele Mondello ricorda Viviana Parisi e il figlio Gioele Mondello, scomparsi il 3 agosto e poi trovati morti dopo giorni nelle campagne di Caronia, nel Messinese. "È passato un mese. Ed è il vuoto a ...