La Clinica per Rinascere – Obesity Center Caserta riparte su Real Time. I protagonisti (foto) (Di venerdì 4 settembre 2020) Maddalena - Obesity Center - Clinica per Rinascere Nuove ‘vite al limite‘ in salsa tricolore per Real Time. Lunedì 7 settembre, alle ore 23.05 (non più in prima serata), torna, con la terza edizione, La Clinica per Rinascere – Obesity Center Caserta, risposta italiana al celebre programma con il Dottor Nowzaradan. In questa stagione otto persone, con patologie legate all’obesità, si rivolgono al Dott. Cristiano Giardiello – Direttore del DiparTimento di Chirurgia della Clinica Pineta Grande di Castel Volturno in provincia di Caserta – per cambiare completamente vita. Ogni episodio ... Leggi su davidemaggio

SanofiIT : Sanofi e GSK hanno avviato oggi la sperimentazione clinica di fase 1/2 per il vaccino contro il Covid19. Obiettivo:… - TgLa7 : #Zangrillo: 'Il Ricovero di Silvio #Berlusconi è stato ritenuto necessario perché soggetto è a rischio per l'età e… - vitaindiretta : Giulia dall 3 maggio 2019 vive in uno stato di “minima coscienza”. Le sue sorelle non si sono arrese e hanno organi… - francy04598976 : RT @f_uccheddu: Il neurochirurgo ha voluto che gli inviassi un video del cane per rendersi conto della situazione. La cosa positiva è che J… - FresendaNormand : RT @bordoni_saker: #Lavrov dice che le richieste della Procura Generale Russa di avere dalla Germania informazioni sulla condizione clinica… -

Ultime Notizie dalla rete : Clinica per La clinica per rinascere - Obesity Center Caserta: da lunedì 7 settembre su Real Time Spettacoli News Covid, Bassetti: “Sesso con mascherina? Serve buonsenso”

“Sono quelle cose che scrivi sapendo che uno non le fa. Io sono per il buonsenso, ovvero prescrivo delle indicazioni solo se sono sicuro che tutti le possono seguire. Diversamente, è meglio non darle” ...

Berlusconi ricoverato al San Raffaele a scopo precauzionale

Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano a scopo precauzionale. L’ex premier nei giorni scorsi era risultato positivo al Covid-19. Second ...

“Sono quelle cose che scrivi sapendo che uno non le fa. Io sono per il buonsenso, ovvero prescrivo delle indicazioni solo se sono sicuro che tutti le possono seguire. Diversamente, è meglio non darle” ...Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano a scopo precauzionale. L’ex premier nei giorni scorsi era risultato positivo al Covid-19. Second ...