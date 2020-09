La Clinica per Rinascere – Obesity Center Caserta riparte su Real Time. I protagonisti (foto) (Di venerdì 4 settembre 2020) Maddalena - Obesity Center - Clinica per Rinascere Nuove ‘vite al limite‘ in salsa tricolore per Real Time. Lunedì 7 settembre, alle ore 23.05 (non più in prima serata), torna, con la terza edizione, La Clinica per Rinascere – Obesity Center Caserta, risposta italiana al celebre programma con il Dottor Nowzaradan. In questa stagione otto persone, con patologie legate all’obesità, si rivolgono al Dott. Cristiano Giardiello – Direttore del DiparTimento di Chirurgia della Clinica Pineta Grande di Castel Volturno in provincia di Caserta – per cambiare completamente vita. Ogni episodio ... Leggi su davidemaggio

SanofiIT : Sanofi e GSK hanno avviato oggi la sperimentazione clinica di fase 1/2 per il vaccino contro il Covid19. Obiettivo:… - MSF_ITALIA : Sulla #SeaWatch4 ci sono 353 sopravvissuti da giorni bloccati in mare. La clinica a bordo è piena. Stiamo monitoran… - MSF_ITALIA : Ci sono oltre 350 persone a bordo di #SeaWatch4, tra cui donne incinte e bambini. Per le persone soccorse di recent… - annaros70527446 : @roccocasalino Che strano, Casolino, con Conte, ha attaccato la sanità lombarda x tutta la quarantena definendola i… - annaros70527446 : @GiuseppeConteIT Che strano, Casolino, con Conte, ha attaccato la sanità lombarda x tutta la quarantena definendola… -

Ultime Notizie dalla rete : Clinica per "La clinica per rinascere" torna su Real Time per la terza stagione CasertaNews Coronavirus, Friuli: 36 'posiviti' più di ieri

Roma, 5 set. (askanews) - Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 453 (36 più di ieri). Tre pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 15 sono ricoverati i ...

Da "il Covid è morto" alla (mezza) retromarcia La lunga estate in trincea del dottor Zangrillo

Il medico dell’ex premier a maggio aveva detto che la malattia provocata dal virus era sparita. Ora ammette: "Ho usato toni forti e stonati" ...

Roma, 5 set. (askanews) - Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 453 (36 più di ieri). Tre pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 15 sono ricoverati i ...Il medico dell’ex premier a maggio aveva detto che la malattia provocata dal virus era sparita. Ora ammette: "Ho usato toni forti e stonati" ...