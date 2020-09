La Clinica per Rinascere – Obesity Center Caserta riparte su Real Time. I protagonisti (foto) (Di venerdì 4 settembre 2020) Maddalena - Obesity Center - Clinica per Rinascere Nuove ‘vite al limite‘ in salsa tricolore per Real Time. Lunedì 7 settembre, alle ore 23.05 (non più in prima serata), torna, con la terza edizione, La Clinica per Rinascere – Obesity Center Caserta, risposta italiana al celebre programma con il Dottor Nowzaradan. In questa stagione otto persone, con patologie legate all’obesità, si rivolgono al Dott. Cristiano Giardiello – Direttore del DiparTimento di Chirurgia della Clinica Pineta Grande di Castel Volturno in provincia di Caserta – per cambiare completamente vita. Ogni episodio ... Leggi su davidemaggio

SanofiIT : Sanofi e GSK hanno avviato oggi la sperimentazione clinica di fase 1/2 per il vaccino contro il Covid19. Obiettivo:… - TgLa7 : #Zangrillo: 'Il Ricovero di Silvio #Berlusconi è stato ritenuto necessario perché soggetto è a rischio per l'età e… - MSF_ITALIA : Sulla #SeaWatch4 ci sono 353 sopravvissuti da giorni bloccati in mare. La clinica a bordo è piena. Stiamo monitoran… - meryanne61 : RT @f_uccheddu: Di nuovo in clinica, oggi assumerà le medicine per via intramuscolare e farà la fisioterapia. ? - laura_ceruti : @luigipelli @azangrillo Non sono d'accordo, a ottobre ci sarà una emergenza clinica, ma non a causa del Covid, veri… -

Ultime Notizie dalla rete : Clinica per "La clinica per rinascere" torna su Real Time per la terza stagione CasertaNews Remdesivir per la COVID-19: un altro studio

Inserito il 30 agosto 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Il remdesivir usato per 5 giorni migliora lo stato clinico dei pazienti con COVID-19 moderata, ma l'importanza pratica di questo risu ...

Berlusconi ricoverato al S. Raffaele. Zangrillo: "Quadro clinico confortante"

Berlusconi, Zangrillo: "Paziente a rischio ma quadro confortante" "Silvio Berlusconi e' stato ricoverato perche' paziente a rischio per l'eta' e le condizioni pregresse ma situazione confortante". Cos ...

Inserito il 30 agosto 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Il remdesivir usato per 5 giorni migliora lo stato clinico dei pazienti con COVID-19 moderata, ma l'importanza pratica di questo risu ...Berlusconi, Zangrillo: "Paziente a rischio ma quadro confortante" "Silvio Berlusconi e' stato ricoverato perche' paziente a rischio per l'eta' e le condizioni pregresse ma situazione confortante". Cos ...