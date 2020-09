La Campania “vota” il lavoro: operai Whirlpool e Dema uniti per il futuro (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSomma Vesuviana (Na) – A meno di un mese dalle elezioni regionali la Campania chiede con forza il diritto al lavoro. operai Whirlpool e Dema insieme per l’obbiettivo comune: creare un futuro per questa terra, ovvero mantenere in attività i siti industriali. Così gli operai dello stabilimento Whirlpool di Ponticelli arrivano a Somma Vesuviana per dare conforto agli operai della Dema. Dopo che l’azienda vesuviana ha deciso di mettere in cassa integrazione a zero ore gran parte dei lavoratori, parliamo di circa 500 operai, lo stato di tensione è al massimo. Una situazione d’agitazione che gli operai di Napoli Est, in ... Leggi su anteprima24

Donatel12274922 : @GianpieroScanu ?? non lo so, invito però a concentrarci su dove si vota congiuntamente: Campania e Toscana visto ch… - LATOILET1 : RT @InsultoQ: #IoVotoEuropaVerde_Demos con #DeLuca Presidente Regione Campania Vota i candidati di #EuropaVerdeDemos #iovotoNo_Referendum20… - VangeloMatteo : RT @InsultoQ: #IoVotoEuropaVerde_Demos con #DeLuca Presidente Regione Campania Vota i candidati di #EuropaVerdeDemos #iovotoNo_Referendum20… - Pusherfacciamo1 : RT @InsultoQ: #IoVotoEuropaVerde_Demos con #DeLuca Presidente Regione Campania Vota i candidati di #EuropaVerdeDemos #iovotoNo_Referendum20… - MigrantiI : RT @InsultoQ: #IoVotoEuropaVerde_Demos con #DeLuca Presidente Regione Campania Vota i candidati di #EuropaVerdeDemos #iovotoNo_Referendum20… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania “vota” Coronavirus, in una settimana il 38% di casi in più. La curva è in risalita ma è record di tamponi la Repubblica