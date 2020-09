La badante va da un amico e abbandona l'anziano 80enne per un'ora nell'auto sotto il sole (Di venerdì 4 settembre 2020) lascia l'anziano in macchina per oltre un'ora sotto il sole cocente. Brutta avventura per un anziano di circa 80 anni che è stato lasciato dalla badante in una macchina parcheggiata sotto il sole ... Leggi su leggo

ANCONA - Badante lascia l’anziano in macchina per oltre un'ora sotto il sole cocente. Brutta avventura per un anziano di circa 80 anni che è stato lasciato dalla badante in una macchina parcheggiata s ...

ANCONA - Badante lascia l'anziano in macchina per oltre un'ora sotto il sole cocente. Brutta avventura per un anziano di circa 80 anni che è stato lasciato dalla badante in una macchina parcheggiata s ...