Khedira Juventus, dalla Russia parla il dg dello Zenit: stoccata agli agenti (Di venerdì 4 settembre 2020) Khedira Juventus – Le intenzioni della Juventus sembrerebbero essere chiarissime. Il club bianconero adesso prova a piazzare alcuni esuberi per poi reinvestire sul mercato in entrata. Un calciatore che potrebbe lasciare la Continassa è Sami Khedira: su di lui ci sarebbe una squadra della Russian Premier League anche se dalla stampa del Cremlino arrivano le prime smentite. Ecco le parole del dg dello Zenit Alexander Medvedev a Chempionat: “Non voglio nemmeno commentare questo interesse. su Khedira solo voci messe in giro dagli agenti”. Leggi anche: Mercato Juventus, Juninho gela i tifosi bianconeri su Aouar Le dichiarazioni provenienti dal club russo non hanno ... Leggi su juvedipendenza

Rodrigo De Paul è uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo. Dopo una stagione in continuo crescendo, in cui si è dimostrato eccellente anche come mezz’ala, il fantasista argentino è pronto per ...

