Kate Middleton, gravidanza a rischio per una patologia, il Principe William preoccupato: l’indiscrezione (Di venerdì 4 settembre 2020) Kate Middleton è incinta del quarto figlio? L’indiscrezione Da qualche settimana si parla di una possibile quarta gravidanza di Kate Middleton. Tuttavia nelle ultime ore è venuto fuori un clamorosa retroscena che sta letteralmente agitando la famiglia reale compresa la Regina Elisabetta II. Per capire ciò che sta tenendo sulle spine tutti i residenti di Buckingham Palace, bisogna fare un passo indietro e tornare quando la duchessa di Cambridge era incinta del suo primogenito. All’epoca la ragazza stava attendendo il piccolo George. Stando all’esperta reale di ABC News, Victoria Arbiter, ovvero quando la Middleton stava per giungere alla conclusione della gestazione, aveva lanciato un’informazione molto delicata. In quel periodo in tanti ... Leggi su kontrokultura

FormulaPassion : #F1: #Dorilton Capital ha annunciato il nuovo board al comando della #Williams - FilippoCarmigna : Kate Middleton, il rimpianto di Harry e l’indifferenza di Meghan Markle per l’incontro saltato - dilei_it : Kate Middleton, il rimpianto di Harry e l’indifferenza di Meghan Markle per l’incontro saltato - blindgreenbad : Ma gli aggiornamenti quotidiani sugli abiti low cost di Kate Middleton hanno rotto i cabbasisi solo a me? - nelsottobosco : comunque con isee 120.000 'non abbiamo di certo soldi da buttare??????' solo se fai lo stile di vita di kate middleton -