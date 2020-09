Juventus, Rabiot: “Pirlo più vicino a quello che cerca il club, rappresenta la Juve” (Di venerdì 4 settembre 2020) Dal ritiro della nazionale francese arrivano le prime dichiarazioni di Adrien Rabiot sull’arrivo di Andrea Pirlo alla guida della Juventus e sulle differenze con la passata gestione Sarri emerse in queste prime settimane. Ecco un estratto delle dichiarazioni evidenziate da Calciomercato.com: “Con Pirlo ho avuto modo di lavorare solo una settimana, ma da quel che … L'articolo Juventus, Rabiot: “Pirlo più vicino a quello che cerca il club, rappresenta la Juve” Leggi su dailynews24

