Juventus, Pirlo vuole equilibrio per sistemare la difesa (Di venerdì 4 settembre 2020) Uno degli obiettivi primari di Andrea Pirlo sarà quello di sistemare la difesa Con Maurizio Sarri in panchina, la Juventus ha subito la scorsa stagione ben 43 reti: rendimento peggiore in campionato da quando sulla panchina bianconera sedeva Del Neri. Ora con Andrea Pirlo bisognerà sistemare questa falla e il neo allenatore bianconero sta già studiando una soluzione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, quello di «chiudere il bunker» è uno degli obiettivi principali del tecnico juventino. E dovrà farlo trovando un equilibrio anche con l’attacco che, con l’ipotetico arrivo di Suarez, potrebbe ritrovarsi con in campo Cristiano Ronaldo e Dybala; ... Leggi su calcionews24

juventusfc : E' il momento di un primo bilancio per Mister @Pirlo_official L'intervista ESCLUSIVA è sulla nostra sezione… - Gazzetta_it : #Juventus #Rabiot si esalta: 'Con #Pirlo siamo da #Champions. È il tecnico che fa per me. Rispetto a #Sarri è già c… - GoalItalia : 'Decimo Scudetto e in fondo alla Champions' Pirlo lancia la sua Juve ???? - DelHicham : RT @jup1897: ?? #Rabiot :' per un centrocampista come me, con un allenatore come #Pirlo , è praticamente il massimo' #Juve #Juventus ?? ht… - Dalla_SerieA : Del Piero: 'Pirlo alla Juve è una grande sfida' - -