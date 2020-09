Juventus, passivo di bilancio vicino ai 70 milioni nel 2019-2020. Pesa anche l’eliminazione dalla Champions League (Di venerdì 4 settembre 2020) La Juventus dovrebbe ufficializzare nel prossimo Consiglio di Amministrazione una perdita di 69 milioni nel bilancio 2019-2020. In occasione del Consiglio di Amministrazione del prossimo 18 settembre, la Juventus dovrebbe ufficializzare un passivo di bilancio che, secondo le stime preliminari emerse a mezzo stampa, si aggirerebbe intorno ai 70 milioni di euro. La Juventus verso una perdita di 69 milioni nel bilancio 2019-2020 Il attesa del Cda del 18 settembre, è possibile iniziare a fare i conti in tasca alla Juventus. Come riferito da Calcio e Finanza, Exor ha approvato la semestrale che ha portato alla luce un rosso ... Leggi su newsmondo

Non arrivano buone notizie per la Juventus sul fronte finanziario. In arrivo una perdita pesante in bilancio per i bianconeri ...Dai conti di Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli, emerge come la Juventus dovrebbe chiudere il bilancio 2019/2020 con un passivo di 69,3 milioni: oltre al Covid, pesano il deludente cammino in ...