Juventus, dall’Inghilterra: Suarez sempre più vicino, tratta la rescissione con il Barcellona (Di venerdì 4 settembre 2020) Luis Suarez sembra sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus. Il giornalista Guillem Balague, che segue il calcio spagnolo per l’emittente inglese BBC, ha svelato che l’attaccante uruguaiano avrebbe un accordo con il club bianconero e, per il trasferimento, mancherebbe soltanto il via libera del Barcellona o, al massimo, un indennizzo per da corrispondere alla stessa società blaugrana. Suarez starebbe trattando la rescissione e potrebbe accontentarsi di una buonuscita pari all’ingaggio di un anno, ovvero 15 milioni di euro netti. Leggi su sportface

