Juve in ansia per Cristiano Ronaldo. KO col Portogallo: cosa filtra sulle condizioni (Di venerdì 4 settembre 2020) Problema a un dito del piede destro per Cristiano Ronaldo. Il giocatore della Juventus ko: le ultime sulle sue condizioni Leggi su 90min

juve_grecchi : RT @PaPaganini: Un po’ di tempo fà a La Spezia c’era una donna bellissima che si preparava ad affrontare una notte con la gioia, mista ad a… - BaggianoDaniele : RT @ilbianconerocom: #Juve, ansia per #Ronaldo: infortunio con il #Portogallo, a rischio la #NationsLeague - ilbianconerocom : #Juve, ansia per #Ronaldo: infortunio con il #Portogallo, a rischio la #NationsLeague - baxxi3 : @juvemyheart Anche a me, di solito la tengo per i finali di partita della juve quando ci troviamo in vantaggio di u… - Chiedonoperme : RT @realChrisbwoy: #SerieA mi sono appena svegliato e ho appena notato il #CALENDARIO Da interista prevedo un bel campionato ma quel #inte… -