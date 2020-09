Jungle Cruise: i Metallica firmano la colonna sonora del film Disney (Di venerdì 4 settembre 2020) L'iconica band heavy metal, i Metallica, sta lavorando alla colonna sonora del film Jungle Cruise, prossima uscita Disney con Dwayne Johnson. Heavy Metal e Disney sono un connubio che mai avremmo pensato di sentire e invece arriva la notizia che i Metallica saranno presenti nella colonna sonora del prossimo film, Jungle Cruise, che vedrà come protagonisti Dwayne Johnson ed Emily Blunt. La band, infatti, presenterà una variante inedita del loro successo Nothing Else Matters, una versione orchestrarle realizzata insieme al compositore James Newton Howard. Il membro della band, Lars Ulrich ha parlato di questo inedito progetto in ... Leggi su movieplayer

