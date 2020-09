Jeep Wrangler 4xe e Grand Wagoneer concept, la doppia scossa yankee – FOTO (Di venerdì 4 settembre 2020) Iconiche ed elettrificate: sono la nuova Wrangler 4xe e la Grand Wagonner, le due facce green della Jeep di ieri, di oggi e di domani. La prima è la versione ibrida plug-in del modello più rappresentativo del marchio americano. La seconda riporta la marca americana a confrontarsi col redditizio segmento del lusso formato suv. La Wrangler 4xe arriverà a listino nei primi mesi del 2021. Sotto al cofano nasconde un propulsore termico 2 litri turbobenzina accoppiato a due motori elettrici, collegati a un pacco batteria da 17 kWh, alloggiato sotto il divanetto posteriore, al riparo dagli agenti esterni: la potenza complessiva di sistema ammonta a 375 cavalli, mentre la coppia motrice è di 637 Nm. La trasmissione a quattro ruote motrici – che prevede una meccanica di tipo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Una Wrangler ibrida plug-in non si era mai vista e fa certamente più “effetto” rispetto alle piccole già elettrizzate Renegade e Compass 4xe già a listino Jeep. Il perché è presto detto; infatti la Wr ...ROMA - Per il secondo anno consecutivo, Chrysler Pacifica e Jeep Wrangler sono state inserite, dopo l’indagine realizzata dalla organizzazione Autotrader nella lista delle 10 Best Cars for Dog Lovers ...