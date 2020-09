Italia Viva, oggi nel Sannio Nicola Caputo (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutooggi incontri elettorali nel Sannio di Italia Viva con Nicola Caputo, consigliere del Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Con Cinzia Mastantuono e Pasquale Orlando, coordinatori provinciali del partito e i candidati alle Regionali Veronica Rotunno e Stefano Tremigliozzi, Nicola Caputo incontrerà i cittadini prima a Benevento alle ore 17 presso Sannio Social Factory e poi a Montesarchio presso la Masseria Frattasi alle 18.30. Al centro degli incontri l’agricoltura e la sua trasformazione, il territorio rispetto alla sfida della nuova programmazione europea. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Italia Viva Governo, Vono (Italia Viva): “Draghi? Forse ha un disegno e una linea più significativa Il Fatto Quotidiano Emiliano tallona Fitto. Decisivi gli incerti e il voto utile

Una differenza statisticamente insignificante. Seguono Antonella Laricchia del M5s con il 15,9% e Ivan Scalfarotto, candidato di Italia Viva, +Europa, e Verdi, con il 4,7 per cento. Per Emiliano è una ...

Coronavirus: Telefono Amico, richieste d'aiuto raddoppiate in primi 6 mesi 2020

Roma, 3 set. (Adnkronos Salute) - "Nei primi 6 mesi del 2020 abbiamo ricevuto quasi 2mila richieste di aiuto da parte di persone attraversate dal pensiero del suicidio o preoccupate per il possibile s ...

