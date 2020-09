Italia pareggia (1-1) con la Bosnia. Azzurri spuntati, Chiesa non sfonda. Classifica (Di venerdì 4 settembre 2020) Pareggio non esaltante. Gli Azzurri, complessivamente, non meritano la sufficienza. Dopo un primo tempo dominato dalla ragnatela Bosniaca a tre quarti campo, il gol del romanista Dzeko ha svegliato l'Italia. C'era lo spettro della sconfitta dopo un dici vittoie consecutive. Il bravissimo Sensi ci ha messo una pezza. Lunedì partita in Olanda Leggi su firenzepost

FIRENZE – Elogia la squadra, Roberto Mancini, e la giustifica anche. Giusto così. Ma se vogliamo essere onesti, questo pareggio non è esaltante e gli azzurri, complessivamente, non meritano la suffici ...

Nations League: Mancini soddisfatto, fatto buona gara

(ANSA) - ROMA, 04 SET - "Dispiace non aver vinto la prima partita ma il pareggio prima o poi doveva arrivare. Ci abbiamo provato fino alla fine, c'era un po' di stanchezza ma i ragazzi hanno fatto ben ...

