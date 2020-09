Italia-Libia, le arrampicate sugli specchi del ministro dell''indifesa' Guerini (Di venerdì 4 settembre 2020) Ora, per usare la metafora sportiva del titolare della Difesa, l'Italia, come Globalist ha ... rimarca Gianandrea Gaiani, direttore di AnalisiDifesa.it Affari miliardari per il Sultano Nel 2011, anno ... Leggi su globalist

caritas_milano : Italia costretta a risarcire #migranti per averli respinti in Libia Sulla questione era già intervenuta la Corte E… - Internazionale : Per la prima volta una sentenza riconosce un risarcimento a cinque migranti respinti dall'Italia in Libia nel 2009.… - MSF_ITALIA : La nostra équipe ha effettuato 150 visite mediche a bordo di #SeaWatch4. Insieme a mal di mare, disidratazione e us… - GerriLiu5 : RT @caritas_milano: Italia costretta a risarcire #migranti per averli respinti in Libia Sulla questione era già intervenuta la Corte Europ… - VIOLA_MARTELLA : RT @caritas_milano: Italia costretta a risarcire #migranti per averli respinti in Libia Sulla questione era già intervenuta la Corte Europ… -