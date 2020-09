Italia, le formazioni ufficiali: Belotti vince il ballottaggio con Immobile. In difesa spazio ad Acerbi e Biraghi (Di venerdì 4 settembre 2020) Arriva la formazione ufficiale della Nazionale che questa sera alle 20:45 a Firenze sfiderà la Bosnia in Nations League. Questa la formazione scelta dal Ct Roberto Mancini: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Acerbi, Biraghi, Lo. Pellegrini, Sensi, Barella, Belotti, Insigne, Chiesa. Questo l’undici della Bosnia: Sehic, Cipetic, Sunjic, Sannicanin, Kolasinac, Cimirot, Hadziahmetovic, Gojak, Visca, Dzeko, Hodzic. Gli 11 #Azzurri di #Mancini#ItaliaBosnia Stadio “A. Franchi” di #Firenze h 20.45, #RaiUno#NationsLeague#ITABOS #Nazionale #VivoAzzurro pic.twitter.com/MLscoGFh35 — Nazionale Italiana (@Vivo Azzurro) September 4, 2020 Foto: Twitter Nazionale. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

20.15 Le due squadre sono in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 19.42 Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per entrambe le squadre: nell'Italia tridente offensivo composto a ...Si giocherà solo questa sera alle ore 20.45 e tra le mura dell’Artemio Franchi di Firenze la sfida per il primo turno della Nations League 2020-21, tra Italia e Bosnia, le cui probabili formazioni son ...