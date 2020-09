Italia-Bosnia oggi in tv, Nations League 2020/2021: orario e come vederla in diretta (Di venerdì 4 settembre 2020) Il programma di Italia-Bosnia, gara valevole per la prima giornata del gruppo 4 (Lega A) di Nations League 2020/2021. Dopo quasi un anno, gli azzurri di Roberto Mancini tornano in campo, pronti il debutto contro la Bosnia ed Erzegovina, avversaria già affrontata nei gironi di qualificazione all’Europeo e sconfitta due volte dagli azzurri. Al Franchi di Firenze arriva quindi la banda di Bajevic, che ha deluso grandemente nel girone di qualificazione, non riuscendo ad ottenere il pass per i prossimi europei, nonostante venisse considerata alla vigilia come l’unica vera antagonista dell’Italia. L’incontro, in programma alle ore 20.45 di venerdì 4 settembre, sarà trasmesso in chiaro su ... Leggi su sportface

