Italia-Bosnia nel portafortuna Franchi: a Firenze azzurri mai sconfitti (Di venerdì 4 settembre 2020) Stasera alle 20,45 presso lo stadio Artemio Franchi l’Italia ospita la Bosnia ed Erzegovina per la prima giornata della Nations League 2020/2021: sono tre i precedenti giocati dalle due nazionali con due vittorie azzurre e una per Dzeko e compagni (successo per 2-1 ottenuto il 6 novembre 1996 nell’amichevole disputata allo Stadion Kosevo di Sarajevo). L’Italia scende nuovamente in campo a10 mesi di distanza dal trionfo al Renzo Barbera maturato contro l’Armenia (18 novembre 2019 9-1 match valevole per le qualificazioni agli Europei): Firenze inoltre è la città nella quale gli azzurri hanno giocato più gare senza mai perdere nella loro storia (in 26 precedenti infatti lo score è di 20 trionfi e sei pareggi). Una delle due sconfitte ... Leggi su sportface

